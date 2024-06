Zum zehnjährigen Jubiläum überzeugt das Ferienhaus Islen, errichtet und eingerichtet von der Zimmerei & Tischlerei Kaufmann, gemeinsam entwickelt mit Architekt Johannes Kaufmann, immer noch in allen Bereichen. Direkt am Mellenbach im Bregenzerwald gelegen, wirkt das in Holzmodulbauweise errichtete Doppelhaus ungebrochen zeitlos, modern und hochwertig. "Wir würden bis auf ein paar Kleinigkeiten das Haus heute noch genauso bauen", sagt Matthias Kaufmann, in vierter Generation Geschäftsführer des 1932 gegründeten Familienbetriebs in Reuthe im Bregenzerwald. Durch die Kombination aus Tischlerei, Zimmerei und Holzmodulbauweise kann der Betrieb mit 38 Mitarbeitenden Projekte wie diese komplett autark gestalten und der Philosophie, Handwerk, Architektur und Natur auf besondere Weise zu verbinden, kompromisslos treu bleiben.