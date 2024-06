Bauteilaktivierung in der Sanierung

Die einzelnen Heizkreise werden auf der Außenwand raumbezogen montiert. Die Regelung erfolgt über Einzelraumregler, welche ähnlich wie bei einer Fußbodenheizung den Heizkreis für den jeweiligen Raum individuell öffnen oder schließen. Der Durchfluss wird pro Kreis mit hydraulischem Ableich getrennt eingestellt. Anders als bei einer Fußbodenheizung, bei der die Wärmeabgabefläche (Fußboden) linear zur Raumgröße zunimmt, hängt das Verhältnis Wärmeabgabefläche (Außenwand) zur Raumgröße von verschiedenen Faktoren wie Anzahl der Außenwände, Raumgeometrie, Raumhöhe und Fensterflächen ab. Die Vorlauftemperatur variiert in Abhängigkeit zur Außenlufttemperatur. Sie hängt zudem von der Regelung, der zulässigen Trägheit des Systems und des akzeptierten Komfortbereichs ab.

Leistungsmindernd wirken sich bei einer Wandheizung verbaute Innenwände, z.B. in Bädern, Leitungen in Vorsatzschale, in Küchen installierte Küchenzeilen und Kühlschränke aus.

In fast allen Räumen wurde die Wandheizung als alleiniges Heizelement eingesetzt. In den Bädern und im Erdgeschoss wurden zusätzliche Infrarotpaneele geplant, aber nicht ausgeführt.