Was waren die konkreten Vorgaben bei diesem Projekt? Gab es Gestaltungsspielräume für Sie?

Der Fokus lag zunächst auf der technischen und sicherheitstechnischen Sanierung: Brandschutz, Haustechnik und Sicherheitsstandards mussten auf den neuesten Stand gebracht werden. Darüber hinaus war es unser Ziel, das Theater für die Zukunft zu rüsten, etwa durch zusätzliche Flächen und eine verbesserte Besucherführung. Schon beim ersten Besuch fiel uns auf, dass es an Bewegungsflächen mangelte, vor allem im Eingangsbereich und bei den Garderoben. Diese Erkenntnisse flossen in unseren Entwurf ein.

Wie war der Zustand des Theaters vor der Sanierung? Gab es gravierende Mängel?

Ja, das kann man durchaus so sagen. Seit den 1960er-Jahren war das Gebäude nicht mehr grundlegend saniert worden. Zwar gab es vereinzelt kleinere Eingriffe, doch der Gesamtzustand war stark sanierungsbedürftig. Die Baubehörde hatte bereits angedeutet, dass der Betrieb des Hauses ohne umfassende Maßnahmen nicht länger genehmigt würde. Unser Ziel war es daher, das Gebäude nicht nur baulich, sondern auch funktional und gestalterisch auf ein zeitgemäßes Niveau zu heben.