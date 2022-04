Trotzdem ist jede Sanierung individuell zu betrachten und hat ihre eigenen Tücken. Wie wichtig ist hier eine fundierte Aus- sowie stetige Weiterbildung?

Balak: Gerade Altsubstanzen und Sanierung werden in den Ausbildungen – egal ob auf Universitäten, HTLs oder Fachhochschulen – nur am Rand gestreift. Zwar gibt es verschiedene Spezialisierungslehrgänge, für die Masse ist es aber leider nicht in dem Umfang im Lehrplan verankert, wie es sich gehören würde. Deswegen fehlt den Leuten, die zukünftig die Planung und ÖBA oder die Ausführung machen, oft das Know-how im Umgang mit der alten Bausubstanz. Es gibt einige, die wissen, dass sie nicht genug wissen, und dementsprechend unabhängige Experten wie das OFI hinzuziehen. Dann gibt es andere, die sich lieber die Kosten sparen, auf die Beratung von Produktherstellern vertrauen und dann erst recht viel Geld verbrennen, da die Beratung oft am Thema vorbeiläuft und Maßnahmen durchgeführt werden, die objektspezifisch gar nicht notwendig wären. Man hat auch das Gefühl, dass ein abgeschlossenes Studium für das restliche Berufsleben reichen muss. Aber egal ob Bauphysik, Bauchemie oder Produkte: Es gibt laufend neue Entwicklungen. Jedoch sind Weiterbildungen oftmals schlecht besucht, und das spiegelt sich dann in der Praxis wider.