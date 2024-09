Dieses Gebäude ist mehr als besonders – eher besonders besonders. Und es steht an einem besonderen Ort. Doch der Reihe nach. Gemeint ist die neue Dependance des Europäischen Patentamts in Wien, die demnächst eröffnet werden soll.

Zuerst zum Standort: Das Haus grenzt direkt an den Botanischen Garten im dritten Wiener Gemeindebezirk, in unmittelbarer Nähe des Schloss Belvedere. Es gibt schlechtere Lagen. Dann die Architektur, die man durchaus als außergewöhnlich bezeichnen darf. So sieht das auch das verantwortliche Architekturbüro ATP Architekten Ingenieure: „Wichtiges Gestaltungselement ist das neue Atrium, das sich über alle Geschosse erstreckt. Zusammen mit dem großzügigen Treppenhaus und dem dreigeschossigen Wintergarten wird es zum grünen Herzen des“ Gebäudes. „Durch die durchgängige Glasfassade und die gläserne Überdachung fungiert das Atrium zusätzlich als Lichtfluter bis in das Untergeschoss.“