Gelungene Landung

Hiermit hatte der Bundesadler alle restauratorischen und werterhaltenden Maßnahmen erhalten, sodass dieser nun im neuen alten Glanz erstrahlt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auch Christian Reisinger zeigt sich zufrieden. "Es ist so, dass die Substanz durch das Restaurieren ja äußerlich nicht verändert und weiterhin 'alt' aussehen sollte. Würde der Adler glänzen, dann hätten wir also definitiv etwas falsch gemacht", so der Metallrestaurator. Seit der Adler im Jahr 2021 wieder an seinen angestammten Platz hinter dem Präsidentenpult zurückgekehrt ist, haben bereits zahlreiche Medien über die gelungene Restaurierung des mächtigen Wappentieres berichtet – und auch wir vom Magazin METALL gratulieren zur erfolgreichen Landung.