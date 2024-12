Sanierung von der Stange

Je früher die Ausführenden einbezogen werden, desto erfolgreicher verläuft der Planungs- und Umsetzungsprozess. Die Baubranche muss umdenken“ so Cornelia Ninaus Projektleiterin bei Renowave.at und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei AEE Intec, die das Projekt begleitet.

Den Markt in Schwung bringen

Serielle Sanierung eignet sich insbesondere für die Renovierung großer Wohnhauskomplexe und -siedelungen, Schulen und Gewerbegebäuden, wie sie zum Beispiel in der Nachkriegszeit in Österreich sehr häufig gebaut wurden. Möglichst glatte Fassaden ohne Vor- und Rücksprünge und eine einfach Gebäudekubatur sind Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung dieser Methodik. „Die serielle Sanierung kann maßgeblich dazu beitragen die erforderliche Sanierungsquote zu erfüllen. 60 Prozent der Bestandsgebäude sind massiv sanierungsbedürftig, zigtausende Projekte erfüllen alle Kriterien für eine serielle Sanierung und könnten ad hoc in Angriff genommen werden“, weiß Constance Weiser. Die Betonung liegt auf „könnten“, denn anders als in Deutschland, wo durch spezielle Bundes- und Landesförderungen geeignete Rahmenbedingungen geschaffen wurden, geht die Methodik in Österreich noch nicht in die Breite. Derzeit sind es Einzelprojekte, die umgesetzt werden. „Es braucht in Österreich eine Marktentwicklung und in der ersten Phase auch Fördergelder. Auch bei den Rahmenbedingungen muss angesetzt werden, verschiedene regulatorische Hürden, wie zum Beispiel in den Bauordnung enthalten, erschweren die Umsetzung der seriellen Sanierung in Österreich“, hält Constance Weiser fest. Und apropos Bauordnung: es wäre höchst an der Zeit Regelungen festzulegen, die in allen Bundesländern Anwendung finden, auch das ein Wunsch von Renowave.at.

Die Vorteile der seriellen Sanierung

Durch die standardisierte Produktion können Arbeitsprozesse verkürzt werden. Die koordinierte Planung und Durchführung verschiedener Arbeitsschritte beschleunigt den gesamten Sanierungsprozess. Außerdem minimiert die Produktion unter kontrollierten Bedingungen im Werk witterungsbedingte Verzögerungen und Fehler während des Bauprozesses. Die Bauzeit vor Ort minimiert sich und kann oft ohne Beeinträchtigung der Bewohner durchgeführt werden, da diese nicht ausziehen müssen.

Auch in Hinblick auf gestiegene Arbeits- und Materialkosten und den Fachkräftemangel ist die serielle Sanierung die Lösung. Sobald die industrielle Fertigung zu einer Massenproduktion der Elemente führt, ergeben sich Skaleneffekte, die in einer Reduktion der Produktionskosten resultieren. Auch der Planungsaufwand reduziert sich, sobald Projekte in Clustern zusammengefasst werden.