Sanierungsoffensive für klimaneutrale Gebäude

Förderungen

Österreichs Stadtverwaltungen haben zum überwiegenden Teil die Zeichen der Zeit erkannt und versuchen die Resilienz ihrer Kommunen mit vorausschauenden Strategien und daraus abgeleiteten Maßnahmen gegenüber den klimawandelbedingten Herausforderungen (Hitzewellen, Trockenheit, Starkregen) zu stärken. 30 Prozent aller Stadtverwaltungen haben dazu bereits eine konkrete Strategie formuliert, in den Gemeindegremien beschlossen und mit der Umsetzung begonnen. Viele entwickeln eigene Klimawandelanpassungsstrategie und setzen eigene Förderungen dazu ein.

In Österreich stehen unterschiedliche Instrumente und Vorgaben zur Umsetzung begrünter Gebäude bereit. Landesgesetze bilden die gesetzliche Grundlage für die überörtliche und örtliche Raumordnung und Raumplanung. Die Vollziehung der örtlichen Raumplanung fällt nach dem Bundesverfassungsgesetz in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden. Es gelten die jeweiligen Vorgaben auf Ebene der Bebauungspläne, die durch Verordnungen festgelegt sind. Förderungen werden oft in Form von Zuschüssen auf Bundes-, Länder-, aber auch auf Gemeindeebene gewährt.

Manche Städte schreiben z. B. Dachbegrünungen im Flächenwidmungs- und Bebauungsplan vor (Wien Aspern). Ebenfalls kann die Vorgabe gebietsweise bestehen, die Flächen nicht nur zu begrünen, sondern auch mit Energiegewinnungsanlagen auszustatten.

Durch städtebauliche Verträge können zwischen Gebietskörperschaften und Grundstückseigentümern privatrechtliche Vereinbarungen getroffen werden, die das Ziel von Begrünungen verwirklichen. Wichtig dabei ist es, den öffentlichen Charakter des Projekts zu wahren, welche auf straßenseitige Fassadenbegrünungen oder öffentlich zugängliche Dachbegrünungen zutrifft.

Auf nationaler Ebene gibt es aktuell zwei Programme für Bauwerksbegrünungen, die Beratungskosten bzw. Investitionskosten adressieren:

Eine unabhängige fachliche Beratung für Unternehmen zu Bauwerksbegrünungen wird seitens der Wirtschaftskammer Österreich im Rahmen der ökologischen Betriebsberatung zu 100 Prozent gefördert.

Investitionskosten zur Dach- und Fassadenbegrünung werden über die Bundesumweltförderstelle KPC im Rahmen des Förderprogramms Neubau aber auch bei Sanierungen in energieeffizienter Bauweise gefördert.

Förderungen für Bauwerksbegrünungen, die auf Länderebene vergeben werden, sind entweder in Wohnbauförderungen in Form von Zuschlagspunkten integriert oder werden für unterschiedliche Maßnahmen und Zielgruppen direkt aus eigenen Förderprogrammen in Form von direkten Zuschüssen ausgeschüttet. Auch die Städte bieten Förderanreizen auf kommunaler Ebene, die unterschiedlich gestaltet sind. Oft sind es finanzielle Zuschläge auf einzelne Umsetzungsmaßnahmen, oder verbindliche Beratungsgespräche, die norm-gerechte Ausführung durch Fachfirmen, Orientierung am Abflussbeiwert und am Versiegelungsgrad, sowie in der Dachbegrünung eine Mindesthöhe der Substratschicht.

In Förderungsrichtlinien für Fassadenbegrünungen sind zusätzlich noch das Vorliegen von Vereinbarungen zu Pflegemaßnahmen mit Hausbesitzern und eine Mindestgröße der zu begrünenden Fassade unumstritten.

Eine laufend aktualisierte Übersicht zu Förderungen für Bauwerksbegrünung findet man auf gruenstattgrau.at.