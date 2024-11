Jahresbilanz der Sanitärindustrie

Stetige Unsicherheiten

„Auch wenn die Zahlen positiv stimmen: Wir befinden uns weiterhin in sehr herausfordernden Zeiten“, kommentiert Thilo C. Pahl, Vorstandsvorsitzender des Industrieverbunds VDMA Sanitärtechnik und -design und Geschäftsführender Gesellschafter beim Unternehmen Bette. „Denn die neuen Zahlen gehen von einem schwachen Vorjahr aus. Außerdem sind die politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten weiterhin hoch. Umso wichtiger ist es, dass wir als Sanitärindustrie eine starke Interessenvertretung gefunden haben und in diesen Tagen den ersten Geburtstag unseres neuen Bündnisses feiern können.“