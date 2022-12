Rohre: Heikle Operationen an der Hausschlagader

In Mehrfamilienhäusern und Wohnbauten sind die maximalen Schallwerte normativ geregelt, wie auch in unserem Beitrag ab Seite 24 nachzulesen ist. Diese Normwerte einzuhalten ist mit der richtigen Planung, dem Einsatz von schalldämmenden Materialien und einer ordnungsgemäßen Installation kein Problem. Um die Planung und Installation bestmöglich durchzuführen, ist es notwendig zu wissen, wie die Schallausbreitung funktioniert. Denn er breitet sich wellenförmig in flüssigen, festen und gasförmigen Medien aus. So ist die Schallgeschwindigkeit in Beton ca. zehnmal schneller als in der Luft, zusätzlich breiten sich die Schallwellen in alle Richtungen aus.

Somit kann sich der Schall ausgehend von einer Armatur oder einem Rohr in die anliegende Wand und von dort weiter in angrenzende Wände sowie Boden und Decke fortsetzen. Wird die Schallausbreitung bereits am Ursprung - beispielsweise mittels des hochschalldämmenden Schallschutzsortiments von Poloplast - eingedämmt, können bei den nachfolgenden Gewerken der Montageaufwand und die Kosten stark reduziert werden. Bei der Montage mit Rohrschellen mit einer Gummieinlage ist es entscheidend, diese nur auf das nötigste Maß zu schließen, um ein Verpressen der Gummieinlage zu vermeiden. Je nach Trennwand ist mit diesen Maßnahmen meist die erhöhte Schallschutzanforderung erfüllt. Ohne viel Montageaufwand und mit geringen Kosten.