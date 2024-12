Auf der sicheren Seite

„Nach vorne schauen, Maßnahmen ergreifen und sich auf das Wesentliche konzentrieren – all das ist in einer Krise unerlässlich“, so Tobias Hochgerner von der Hochgerner Möbelwerkstätte im niederösterreichischen Böheimkirchen. Aus aktuellem Anlass weiß er leider nur zu gut, wovon er spricht, wenn es um Krisenmanagement geht – schließlich war durch das jüngste Hochwasser im September das gesamte Untergeschoss des Bürohauses, das Betriebsareal mit Lagerflächen und Teilbereiche der Produktion des 50 Frau- und Mann-starken Familienbetriebs betroffen. Und obwohl das natürlich logistisch und organisatorisch eine veritable Herkulesaufgabe ist, sind die Projekte im Betrieb aktuell wieder am Laufen. „Was das Thema Risikomanagement betrifft, lernt man leider nie aus- Wir hatten und haben unsere Kernelemente im Blick – und trotzdem mit großen Schäden zu kämpfen“, so Hochgerner weiter. In der Tischlerei war die IT stark betroffen, die gesamte Hardwareinfrastruktur wurde vom Wasser zerstört. „Glücklicherweise hatten wir Back-ups bzw. konnten wichtige Daten retten und so innerhalb von gut zwei Wochen neue Server aufsetzen – trotz allem ist der Schaden enorm.“ Aktuell wird daran gearbeitet, die IT-Infrastruktur auf mehrere geografische Standorte aufzuteilen. Generell rät Hochgerner aus eigener Erfahrung, die Risikofaktoren gut zu analysieren: „Wesentlich ist die Frage: Welche Bereiche müssen besonders geschützt werden, damit der Betrieb aufrecht erhalten werden kann?‘. Auch in Sachen Versicherungsschutz empfiehlt er einen prüfenden Blick, wenngleich diese Thematik im Falle einer Hochwasserkatastrophe schwierig sei. „Wir sind zu einem gewissen Teil versichert, was leider bei Weitem nicht ausreicht– und eine Versicherung für Hochwasserkatastrophen gibt es aktuell leider nicht.“ Bis zu einem Jahr wird es laut Hochgerner wohl dauern, bis die Schäden ausgemerzt sind. Doch bei aller Tragik blickt er nach vorne: „Wir nutzen diese Phase, um unterschiedliche Betriebsbereiche wie zum Beispiel Schulungs- und Aufenthaltsräume, das Archiv oder unser Heizungssystem ganzheitlich neu zu denken.“ Vor dem Hintergrund der steigenden Extremwetterphasen rät er Betrieben, die in potenziell betroffenen Gebieten angesiedelt sind, sich für die Zukunft zu rüsten – so gut es eben möglich ist. „Für Schlechtwetterprognosen braucht es Notfallpläne, die rasch abrufbar sind.“