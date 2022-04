Die Vorgaben werden konkreter

Für den Abbruch existieren derzeit zwei Standards: Die Werkvertragsnorm B 2251 "Abbrucharbeiten" wird automatisch vertraglich relevant, wenn die ÖN B 2110 vereinbart ist und Abbrucharbeiten anstehen. Die ÖNorm B 3151 hingegen ist durch die Recycling-Baustoffverordnung (RBV) rechtlich bindend für alle Abbrüche, wo zumindest 750 Tonnen Baurestmassen anfallen. Da die RBV allerdings im Herbst des Jahres 2016 eine Novellierung erfuhr, passte die technisch ÖNorm in manchen Bereichen nicht mehr zu den Verordnungsvorgaben. So änderten sich Schwellenwerte, auch Begrifflichkeiten, und darüber hinaus bestand der Wunsch, Erfahrungen aus der schon seit 2014 aufgelegten Norm in eine Überarbeitung einfließen zu lassen. So wurde auch ein Bezug zu den Schlüsselnummern im Sinne der Abfallverzeichnisverordnung hergestellt; günstig dabei der Zeitpunkt 1. Jänner 2022, da mit diesem Tag die meisten Regelungen der novellierten Abfallverzeichnisverordnung in Kraft traten und diese schon in der zum gleichen Tag erschienen ÖNorm B 3151 berücksichtigt werden konnten.