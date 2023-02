Das Gefangenendilemma in der Spieltheorie

Die Spieltheorie ist eine mathematische Methode, die das rationale Entscheidungsverhalten in sozialen Konfliktsituationen ableitet. Einer der größten Anwendungsbereiche der Spieltheorie ist die Kooperationsforschung, weshalb das Gefangenendilemma auch in der Spieltheorie untersucht wurde. Robert Axelrod, ein Politikwissenschaftler an der Universität in Michigan, hat das wiederholte Gefangenendilemma spieltheoretisch untersucht. Daraus entstand sein Buch "Die Evolution der Kooperation". In seinem Versuchsaufbau simulierte er einen virtuellen Wettkampf. In diesem Wettkampf, der über 200 Runden ging – also das Gefangenendilemma wurde 200-mal wiederholt –, traten 14 Computerprogramme gegeneinander an. In jeder Runde musste das Computerprogramm entscheiden, ob es kooperiert oder defektiert (= spieltheoretisch: Zusammenarbeit ablehnen). Wobei lediglich das Verhalten des anderen Computerprogramms aus dem Zug zuvor bekannt war. Dem Computerprogramm musste demnach eine Logik mitgegeben werden, wie es entscheidet. Diese Logik ging von einer rein zufälligen Entscheidung bis hin zu hochkomplexen mathematischen Algorithmen. Ziel war es, in der Auszahlungsmatrix die meisten Punkte nach 200 Zügen zu erlangen.