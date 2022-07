Risiken enden nicht mit der Schlüsselübergabe

Rudolf Prettenthaler, Vertriebsdirektor beim Versicherungsmakler Allrisk Leue & Nill, im Interview.

Bauen ist immer mit Risiken verbunden. Wie versicherungsaffin sind die österreichischen Bauunternehmen?

Rudolf Prettenthaler: Die drohenden finanziellen Verluste durch unvorhergesehene Bauschäden und auch das erhöhte Haftungsrisiko für Sach- und Personenschäden sind den Unternehmen in der Baubranche natürlich bewusst, und eine entsprechend hohe wirtschaftliche Bedeutung nimmt das Versicherungsthema im Vorsorgemanagement von Unternehmen in der Baubranche ein. Neben der Betriebshaftpflichtversicherung werden daher für Bauprojekte auch häufig Bauwesenversicherungen ­abgeschlossen, um gemäß den Haftungsregelungen vor unvorhergesehen eintretenden Beschädigungen oder Zerstörung in der Errichtungsphase abgesichert zu sein.

Seit kurzem gibt es in Österreich die Möglichkeit, eine Baugewährleistungsversicherung abzuschließen. Für wen gilt diese, und welche Leistungen sind darin enthalten?

Prettenthaler: Die Baugewährleistungsversicherung ist die Garantie an den Bauherrn, dass die Kosten für Mängelbeseitigung oder Nachbesserungen übernommen werden. Diese Garantie wird durch ein entsprechendes Zertifikat vom Versicherer verbrieft. Es handelt sich um eine projektbezogene Versicherung, in der alle Gewerke und deren Subunternehmer mitversichert sind. Abgeschlossen werden kann die Versicherung von Bauunternehmen, Bauträgern, Investoren, Projektentwicklern oder Wohnbaugesellschaften. Die Leistungen beinhalten Behebungen von Mängeln und Mängelfolgeschäden am Objekt. Damit ist auch das Insolvenz­ausfallsrisiko von den Subunternehmen mitversichert. Die Baugewährleitungsversicherung ermöglicht eine schnellere Gesamtsanierung und mindert dadurch das finanzielle Risiko von Vermögensfolgeschäden.

Für welche Projekte empfehlen Sie diese Ver­sicherung?

Prettenthaler: Es bestehen Absicherungsmöglichkeiten vom Einfamilienhaus bis zu großen Wohnbauprojekten.

Wie hoch ist die Versicherungsprämie für diesen ­"Rundumschutz"?

Prettenthaler: Die Prämie ist abhängig von Art und Größe des Projekts sowie von der Höhe der gewünschten Versicherungssummen. Eine pauschale Prämienangabe ist daher nicht möglich, aber natürlich hat dieses Produkt aufgrund des hohen Risikos und des umfangreichen Versicherungsschutzes seinen Preis. Die Kosten teilen sich auf Prämie und Sachverständigenkosten für die inkludierte Baubegleitung auf. Jedoch ersetzt diese Versicherung dafür andere Bürgschaften und erhöht die Kreditlinie durch Wegfall von Avalzinsen und Sicherheiten und ermöglicht die Reduktion von Rückstellungen für eventuelle Mängel.

