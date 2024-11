Zweimal ausgezeichnet in den USA

Genau diese Technologie wurde nun gleich zweimal auf internationaler Bühne gewürdigt. Besonders stolz ist das Team auf den kürzlich erzielten Erfolg bei der renommierten 2024 Construction Startup Competition in Las Vegas im Zuge der Trimble Dimensions. Die Vorarlberger setzten sich gegen500 Startups aus 70 Ländern durch und wurde von führenden Branchenakteuren wie Trimble, Caterpillar und Hilti ausgezeichnet. Was diesen Erfolg noch außergewöhnlicher macht: Drei der acht Finalisten stammten aus Österreich. „Es macht uns unglaublich stolz, Teil dieser starken österreichischen Präsenz zu sein und zu zeigen, dass unsere Technologien auf globaler Ebene eine wichtige Rolle spielen,“ meint Sodex Innovations -Geschäftsführer Ralf Pfefferkorn.

Nach dem Sieg in Las Vegas konnte Sodex Innovations einen zweiten Coup landen: Bei der Hitachi Construction Machinery Challenge in Georgia überzeugte das Unternehmen erneut. Der Erfolg bei dieser prestigeträchtigen Herausforderung des global agierenden Baumaschinenherstellers brachte Sodex eine weitere besondere Anerkennung: Sodex Innovations wird der Weltleitmesse Bauma 2025 am Stand von Hitachi ihre Lösungen für die Bau- und Bergbauindustrie ausstellen.

Bereits im September dieses Jahres hat Sodex Innovations in Kooperation mit Manitou und Logtronics den Innovation Supplier Award der Deutschen Bahn gewonnen. Die beiden Unternehmen habe eine Partnerschaft im Bereich Kabeltiefbau geschlossen, die in den kommenden Jahren durch die fortschreitende Digitalisierung und den Glasfaserausbau voraussichtlich stark an Bedeutung gewinnen wird. Sodex Innovations-Geschäftsführer Pfefferkorn: „Für uns als kleines Team ist es eine besondere Ehre, von so renommierten Unternehmen anerkannt zu werden. Es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und motiviert uns, unsere Vision weiter zu verfolgen.“

Informationen zur Sodex Innovations GmbH:

Sodex Innovations ist ein österreichisches Unternehmen, das innovative Vermessungstechnologien für die Bau- und Bergbauindustrie entwickelt. Mit Produkten wie dem SDX-Compact-System und der cloudbasierten SDX-Cloud-Plattform ermöglicht Sodex eine präzise Geländevermessung, automatisierte Volumenberechnungen und Echtzeit-Datenverarbeitung. Das Unternehmen wurde mehrfach national und international ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie auf: https://sodexinnovations.com