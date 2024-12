AV mit mehr Verantwortung

Wenn Architekten und Planer ihre entworfenen Ideen liefern, werden diese mit der RSO-Software durchgeplant und in 3D visualisiert. Nach der Freigabe der Konstruktionszeichnung durch den Kunden kann die automatisierte Datenübergabe an die Maschinen erfolgen.

Die Tischlerei Kuen hat drei RSO-Lizenzen erworben, die sich gleichzeitig vom Standort unabhängig von jedem beliebigen PC mit installierter RSO-Software verwenden lassen.

Die Projekte werden nach den Grundeinstellungen automatisch mit den notwendigen digitalen Informationen für die Fertigung versehen. Die generierte Stückliste wird in die Plattensäge eingespielt, die Teile optimiert zugeschnitten und anschließend mit QR-Code Etiketten versehen. Diese enthalten alle Daten für die nachfolgenden Bearbeitungen wie Formatieren, Kantenanleimen und Oberflächenfinish. Mittels Handscanner werden die QR-Codes an den jeweiligen Maschinen eingelesen. Die unterschiedlichen Werkstücke können auf diese Weise in kurzer Abfolge bei minimalen Zeitverlusten bearbeitet werden. „Und wir wissen jederzeit, zu welchem Auftrag ein Teil gehört.“

Diese umfassende Arbeitsvorbereitung (AV) bedeutet auch deutlich mehr Verantwortung für den gesamten Prozess – dafür braucht man in der Werkstatt an den Maschinen teilweise keine spezifisch ausgebildeten Fachkräfte mehr, die heute ohnehin nur sehr schwierig zu bekommen sind. Auch der Autor könnte, so Leitner und Plangger, an einem Nachmittag „eingeschult“ werden und sofort mit der Arbeit in der Werkstatt loslegen.