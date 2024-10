Komplettpaket für die Ingenieursausbildung

Deshalb hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) eine Vereinbarung mit Siemens und ACAM geschlossen. Im Rahmen des Siemens Academic Softwarepaketes stellt der Softwarehersteller allen österreichischen Höheren Technischen Lehranstalten (HTL) und den angeschlossenen Fachschulen sein gesamtes Portfolio hochmoderner Softwarelösungen für Produktentwicklung und -fertigung kostenlos zur Verfügung.

Das Softwarepaket enthält die führenden Standard-Lösungen für die Digitalisierung aller Phasen der Produkt- und Produktionsentwicklung, Simulation und Optimierung sowie Fertigung und Datenverwaltung. Es besteht aus der NX Engineering Plattform für Konstruktion, Simulation und Fertigung einschließlich dem NX Additive Manufacturing Add-on, der CAD-Lösung Solid Edge mit Funktionen für generatives Design und PCB-Zusammenarbeit, den Simulationstools Simcenter Amesim und Simcenter 3D, der Product Lifecycle Management (PLM) Software Teamcenter, der Produktionsplanungssoftware Teconomatix Manufacturing und einer Mitgliedschaft in der Online-Lernplattform Siemens Xcelerator Academy.

Alle Softwaremodule sind nahtlos miteinander verbunden und ermöglichen eine durchgängige Datennutzung sowie die Anbindung an Cloud-Lösungen und stellt so eine effektive und zukunftsorientierte Ausbildung sicher.

Einfache Abwicklung

Als Teil der Vereinbarung mit dem BMBWF wickelt ACAM als autorisierter Siemens Academic Partner ganz unkompliziert die Bestellung der einzelnen Schulen ab. Diesen steht das Paket kostenlos zur Verfügung. Nach der Integration der Software in ihre bestehende IT-Infrastruktur können die HTLs Lizenzen der einzelnen Softwarelösungen bedarfsweise an die damit arbeitenden Schüler*innen weitergeben. So können diese auch außerhalb des Unterrichts damit arbeiten. (gw)