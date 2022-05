Wieso ist die Digitalisierung für die Nachhaltigkeit am Bau so wichtig?

Ortner: Es braucht maschinenlesbare Daten und einen gewaltigen Datenteppich, damit Nachhaltigkeit funktioniert. Es gibt zum Beispiel bei der Kreislaufwirtschaft Initiativen, die Masse und Güte der zurückgewonnenen Rohstoffe in Datenbanken erfassen. Das ist ein guter Ansatz. Wenn Abrisse früh genug in eine zentrale, digitalisierte Datenbank, die für alle Professionisten verfügbar ist, eingepflegt werden, wird es richtig interessant. Denn wenn ich weiß, für mein Bauprojekt stehen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft diese Materialien zur Verfügung, kann ich das schon in meiner Planung berücksichtigen. Das Timing ist bei dem Thema Nachhaltigkeit/Digitalisierung sehr wichtig. Ich muss mir schon in der Errichtungsphase überlegen, welche Daten brauche ich, wie diese geliefert und verknüpft werden müssen, damit ich in der Lage bin, eine Immobilie über den gesamten Lebenszyklus so zu steuern, dass sie nachhaltig ist beziehungsweise dass ich weiß, wann ich nachrüsten muss. Aber nicht jede ­Digitalisierung ist nachhaltig und macht auch Sinn. Es gibt drei Säulen, die man bei der digitalen Nachhaltigkeit berücksichtigen muss: Hat es einen ökologischen Effekt, ist es wirtschaftlich und ist es auch sozial, bringt also mehr Qualität für den Nutzer?