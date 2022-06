Einstieg mit Planungs-Tool

Drechsler und Mittendorfer schauten sich als Einstieg zuerst das Modul RSO-Studio an: "Damit haben wir begonnen und schon bald erkannt, wie komfortabel und schnell die Planung unserer Objekte geht und man eine großartige, aussagekräftige Verkaufspräsentation für den Kunden erstellen kann. An den vielen bereits in RSO-Studio enthaltenen Funktionalitäten haben wir gesehen, was im gesamten, modular aufgebauten RSO-CAD steckt, wie flexibel und detailgenau die Software arbeitet und wie sich der ganze Produktionsablauf durchgängig strukturieren lässt. Und wie reibungslos und leicht nach der Planung die Datenübergabe an die Arbeitsvorbereitung und an die Werkstatt erfolgt. Daher haben wir uns für die RSO-Module Planung, Technik und CNC entschieden, um mit der vollen Softwarelösung den kompletten Workflow abbilden zu können. Alle Module stehen in logischen Beziehungen zueinander, man arbeitet in einer einzigen einheitlichen und übersichtlichen Arbeitsoberfläche. Das hat die Einarbeitung für uns vereinfacht, die Software ließ sich recht schnell erlernen.“ Derzeit hat Kreateam fünf Arbeitsplätze mit RSO-CAD ausgestattet, wobei auch die PC-übergreifende Zusammenarbeit reibungslos funktioniert.