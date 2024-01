Hohe Akzeptanz bei Kund*innen

Um quantitative Daten zu Energie-, Temperatur- und Mikroklimahaushalt zu erhalten, wurden an den Demonstrationsstandorten in Wien und Tirol Sensoren und Messtechnik angebracht. Im Außenbereich, hinter der Begrünung und im Innenraum, an den Arbeitsplätzen. Damit soll die eintreffende Solarstrahlung, die Lufttemperatur sowie Feuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit gemessen werden. "Am Dach des Standorts MPREIS Söll befindet sich eine meteorologische Wetterstation, die ebenfalls die relevanten Daten und zusätzlich den Niederschlag misst und im Messbereich der Obkircher Fassade wird mit sogenannten Net-Radiometern auch die reflektierende Strahlung an der Begrünung und der dahinter liegenden Glasfassade erfasst" erläutert Bintinger die Vorgehensweise, bei den Messungen. Außerdem spielen im Innenraum die Messdaten der Klimaanlagen eine Rolle.

Doch was sagen Kund*innen und Mitarbeiter*innen zur Begrünung der Fassaden? Umfragen zur Akzeptanz und Wahrnehmung wurden vom Institut für Soziale Ökologie an der Boku an beiden Standorten in Söll und Wien durchgeführt. "Bei der Befragung zeigt sich eine hohe Akzeptanz von Begrünungsvorhaben bei Kund:innen und Passant:innen", sagt Barbara Smetschka vom Boku-Institut für Soziale Ökologie (SEC). "Die Begrünungen tragen bei den Befragten zu höherem Wohlbefinden bei, da die Bepflanzung als schön und angenehm beurteilt wird. Für Kund*innen steht dabei die Ästhetik und der Beitrag der Pflanzen zu besserer Luftqualität und angenehmeren Temperaturen im Vordergrund." Besonders die Punkte Ästhetik, Natur- und Klimaschutz, die verbesserte Luftqualität, ein geschützter Lebensraum für Wildtiere, kontrollierte Temperatur und weniger Lärmbelästigung war für die Befragten wichtig. "Positive Wahrnehmung geht einher mit einer hohen Zustimmung zur Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen, wobei die Zustimmung im urbanen Raum höher ist als im ruralen Standort", erklärt Smetschka die Ergebnisse. Skeptisch zeigten sich die Befragten bei den Punkten Wartungsarbeiten, Wartungskosten, Schädlingsbefall, sowie Schäden am Gebäude. "Es ist daher wichtig geeignetes Informationsmaterial und Schulungen anzubieten, den Prozess der Begrünung und Wartung mit Mitarbeiter:innen zu planen und Kund:innen über den Nutzen von Begrünung zu informieren", so Smetschka.

Das Projekt "GLASGrün" findet im Sommer 2024 seinen Abschluss.