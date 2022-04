Die Mitglieder des Bundesverbandes Sonnenschutztechnik kennen den ständig wachsenden Designanspruch an Beschattungssysteme. Dabei ist immer auf den persönlichen Geschmack und die Architektur des Gebäudes Rücksicht zu nehmen. Die Architekt*innen entscheiden nach ihrer Vorstellung, ob der Sonnenschutz als auffälliges gestalterisches Element erscheint oder in den Hintergrund zurücktreten soll. Raffstore, Fassadenmarkisen, Roll- oder Fensterläden sollen mit dem Gesamtbild des Gebäudes harmonieren. Für eine elegante Fassadengestaltung haben die farbliche Anpassung des Sonnenschutzes an das Fenster und die einheitliche Optik unterschiedlicher Sonnenschutzsysteme in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Daher bietet der Markt beispielsweise auch matte Farben bei Raffstore-Lamellen, die auf den Look von Rollläden abgestimmt sind. Auch Rollläden gibt es längst nicht mehr nur im "Einheitsgrau", so dass sie ebenfalls zahlreiche Optionen für die Gestaltung darstellen. Und mit einem umfangreichen Sortiment an Stoffen für Fenstermarkisen bestehen unzählige Variationsmöglichkeiten in puncto Farbe.