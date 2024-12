Outdoor-Bewirtung auch bei wechselhafter Witterung

Dank des wetterfesten Behanges der Markise kann nun auch bei wechselhafter Witterung draußen bewirtet werden. Das vergrößert nicht nur das Platzangebot, sondern erlaubt es dem Brauhaus auch, flexibler auf Kundenwünsche zu reagieren. Die Perea P70 ist mit dem leistungsstarken, wasserdichten Sonnenschutzgewebe Soltis W96 ausgerüstet. Bemerkenswert bei diesem Rainproof-Textil ist, dass es trotz seiner hohen Wasserdichtigkeit sehr lichtdurchlässig ist und damit ein Wohlfühl-Ambiente mit viel natürlichem Licht ermöglicht. Auch bei intensiver Sonneneinstrahlung sorgt das Gewebe für angenehme Temperaturen auf der Terrasse, wobei es bis zu 97 Prozent der UV-Strahlen abblockt. lm teilweise geöffneten Zustand überzeugt die Anlage durch ihre optisch ansprechende Falttechnik. Komplett eingefahren, ist das Tuch zuverlässig vor der Witterung geschützt.

An der Vorderseite der Anlage schützen bei Bedarf vertikale Markisen mit easyZIP-Führung vor tiefstehender Sonne, Regen und Wind. Das transluzente Markisentuch ist äußerst windstabil und erlaubt einen gewissen Durchblick.

Stimmungsvolle, flexible Steuerung

Für ein stimmungsvolles Ambiente auf der Terrasse in den Abendstunden sorgen dimmbare LED-Schienen an den Querprofilen der Markise. Sie lassen sich per Funk über den WMS Handsender plus steuern. Dieser erlaubt das Anpassen der Beleuchtung sowie das Ein- und Ausfahren der einzelnen Markisen. Im Brauhaus Kaiser Konstantin schätzt man besonders die neu gewonnene Planungssicherheit bei größeren Events und die höhere Flexibilität. Auch an heißen Tagen lässt es sich auf der Terrasse angenehm sitzen und bei unbeständiger Witterung können Reservierungen verbindlich vorgenommen werden. Die starken Winde am Rheinufer stellen für die Konstruktion keinerlei Problem dar. (gw)