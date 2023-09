Aussichtswarte aus Stahl

Statische Herausforderung

Drei stabile Stützen werden also wie Mikado-Stäbe so gegeneinander verdreht, dass sie sich in der Mitte fast berühren: „So ansprechend diese ­schmale Taille optisch auch ist, stellt sie doch einige Herausforderungen dar“, sagt der beauftragte Statiker Wolfgang Kirchmair. „Die Engstelle in der Mitte ist der am meisten beanspruchte Bereich der Konstruktion. Hier entstehen Schwingungen und Bewegungen, die auf der obersten Plattform spürbar werden. Diese horizontalen Schwingungen sind für uns Menschen sehr gut wahrnehmbar.“ //