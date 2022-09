Multifunktionale Nutzung

Zum neuen Eingangsensemble gehört auch die Halle eins, die unmittelbar auf ganzer Breite an das Eingangsfoyer anschließt. Technisch wird die neue Halle den hohen Standards des gesamten Messegeländes gerecht. Erschlossen wird sie über sieben Tore, Abhängungen von der Hallendecke sind ebenso möglich wie die Versorgung der Stände über den Hallenboden. Für Fußgänger ist die Halle über eine Brücke im ersten Obergeschoß erreichbar. Neben der Anbindung an die Hallen drei und vier führt eine Magistrale vom Südeingang direkt auf das übrige Messegelände. Damit erhöht die Messe Düsseldorf die Nutzungsmöglichkeiten der Halle erheblich und erhöht gleichzeitig die Flexibilität ihrer Ausgestaltung. Im Obergeschoß wartet das Gebäude mit mehreren Konferenzräumen, verteilt auf über zweihundert Quadratmetern, auf. Alle Räume sind mittig teilbar und daher flexibel einsetzbar. Außerdem ist die Halle selbst außerhalb von Messezeiten ebenfalls als Veranstaltungsstätte nutzbar und bietet zum Beispiel in Reihenbestuhlung bis zu zehntausend Personen Platz. Diese Flexibilität ermöglicht auch der Messetochter Düsseldorf Congress völlig neue Möglichkeiten. [yr]