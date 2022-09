Räumliche Grenzen

Aufgrund der großen Dimensionen war für Hartl vor allem die Förderbrücke eine logistische Herausforderung. Mit Abmessungen von 4x15 Metern handelte es sich bei den Brücken-Fachwerken um die größten Einzelteile, die in der "alten" Werkstatt im Ortszentrum von Waldneukirchen jemals gefertigt wurden. Bereits bei der technischen Planung wurde deshalb versucht, den späteren Aufwand für die Produktion möglichst gering zu halten. Trotzdem stieß man bei der Realisierung des Projektes zwangsweise an räumliche Grenzen. Fertigungsleiter Thomas Rinnermoser: "Normalerweise arbeiten wir in unserer Produktionshalle an mindestens drei Aufträgen gleichzeitig. Beim Bau der packit!- Brücke war das allerdings unmöglich, weil die riesigen Bauteile sämtlichen verfügbaren Platz beanspruchten." Kritische Millimeterarbeit war vor allem das Aufheben der Teile unter dem Hallendach, sowie der spätere Transport hinaus aus der Werkstatt.