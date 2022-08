Dabei stellt auch Edelstahl seine Leistungsfähigkeit für Anlagen und Wurfgeräte vielfältig unter Beweis. So bietet nichtrostender Stahl für den Einstichkasten an der Stabhochsprunganlage die Gewähr für einen kraftvollen Absprung. Höchste Anforderungen gemäß den Regeln der World Athletics (vormals IAAF - International Association of Athletics Federations) erfüllt auch ein Absprungbalken beim Weitsprung mit einem Metallunterbau aus drei Millimeter starkem Edelstahlblech. Gestützt von dieser Unterkonstruktion ermöglicht das Startbrett aus festem Kiefernholz einen ebenso sicheren wie dynamischen Absprung. Stoßkugeln und Wurfhammer aus nichtrostendem Stahl erfüllen ebenso wie die Diskusscheiben die genauen Vorgaben an Wettkampfgeräte. So erhält beispielsweise ein Diskus mit Schalen aus Epoxy-Fiberglas, die von einem kalibrierten Edelstahlring zusammengehalten werden, optimale Rotationseigenschaften.