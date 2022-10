Seit vergangenen Mai ist Kész Metaltech, Spezialist für Stahlbau- und Fassadenlösungen und Teil der KÉSZ-Gruppe, auch in Österreich tätig. In seinem Heimatland nutzt das ungarische Unternehmen derzeit seine rund drei Jahrzehnte lange Erfahrung für ein in jedem Sinne des Wortes sportliches Projekt: Das Nationale Leichtathletikstadion ist das derzeit größte Stadionprojekt in Ungarn und soll bis zu den Weltmeisterschaften 2023 fertiggestellt werden. Die KÉSZ-Gruppe ist für die komplette Realisierung der Stahltragkonstruktion und der darüber befindlichen Seilüberdachung verantwortlich.