Langlebiges und zeitloses Design

"Tradition gehört zum Handwerk, denn nur durch das uralte Wissen ist es möglich, kunstvolle Arbeit zu liefern", erteilt Schwentner dem Image der Schmiedetechnik, altmodisch zu sein, eine Absage. Das Schmieden sei eine ausgesprochen wandelbare Technik, die sich in ihrer Erscheinungsform in keine Schublade pressen lasse. "Wir können fast alle Ideen umsetzen – von dekorativ bis asketisch", sagt Schwentner. Beim modernen Geländerbau etwa seien derzeit vor allem schlichte, geometrische Formen gefragt. Diese werden durch die Verwendung von Flachstahl umgesetzt. Das Material eigne sich optimal für den Außenbereich und sei mit der entsprechenden Oberflächenbehandlung witterungsbeständig gegen Regen, Schnee oder andere Umwelteinflüsse. "Flachstahl ist auch optisch sehr schön. Er passt mit seiner schlanken Form und seiner filigranen Anmutung hervorragend in die meisten Umgebungen und ist sowohl Kontrast als auch Ergänzung", weiß Stefan Schwentner.