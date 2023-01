Nachhaltigkeit und Digitalisierung der Bauindustrie

Michael Jug, Geschäftsführer von Thinkproject Österreich, sprach über einen Umbruch in der Branche: Steigende Baustoffpreise, wachsender Bedarf an Wohnraum und Infrastruktur sowie höhere Anforderungen an die Nachhaltigkeit von Bauprojekten zwingen, schneller, günstiger und effizienter zu bauen. Digitale Lösungen haben das Potenzial, kostbare Ressourcen wie Zeit und Material in signifikanten Mengen einzusparen. Anhand konkreter Anwendungsfälle zeigte Jug, was die Digitalisierung am Bau bringt: der Baustellenfortschritt und Qualitätsstatus werden überwacht und unfertige Arbeitsschritte rechtzeitig erkannt.

Auch Wolfgang Kradischnig von Delta und Daniel Deutschmann von Heid & Partner sehen in steigenden Baukosten, hohen Energiepreisen und einer steigenden Inflation aktuelle Herausforderungen für die (Immobilien-)Wirtschaft. Immobilienprojekte kommen teilweise gar nicht ins Laufen oder geraten wegen unterschiedlicher Zielausrichtung der Stakeholder ins Schwanken. Aus diesen Gründen sind Allianzen insbesondere für die Umsetzung von Immobilienprojekten eine große Chance, Projekte trotz schwieriger Rahmenbedingungen erfolgreich zu realisieren.

Kradischnig: "Allianzen sind sowohl für die Zielerreichung als auch für unser persönliches Wohlbefinden wichtig. Funktionierende Partnerschaften verbessern die Schlafqualität, senken die Ausschüttung des Stress- und Alterungsbotenstoffes und erhöhen die Erfolgsaussichten ganz wesentlich. Ich denke, das sind genügend Argumente für ein Ja zu Allianzbildungen."