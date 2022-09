Änderungen der Rechtslage während eines Bauverfahrens

Übergangsbestimmungen und "altes" Recht

Anderes gilt allenfalls nur, wenn der Gesetzgeber Übergangsbestimmungen von einer zur anderen Rechtslage erlässt und dabei zum Ausdruck bringt, dass auf bereits laufende Verfahren weiterhin das "alte" Recht anzuwenden ist.

In der Regel knüpfen solche Bestimmungen an bestimmte Stichtage oder Zeiträume an. Dabei ist darauf zu achten, dass diese Übergangsbestimmungen als Anmerkungen in Gesetzen angeführt sein können. Die bisher geltenden Rechtsvorschriften sind dann weiterhin einschlägig, die Baubehörde hat nach altem Recht zu entscheiden.