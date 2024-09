Erfolglose Anfechtung

Der Bieter bekämpfte diese Entscheidung beim Landesverwaltungsgericht, allerdings erfolglos; das Ausscheiden seines Angebots wurde bestätigt. Das Gericht begründete dies insbesondere wie folgt:

Der Inhalt des Leistungsverzeichnisses habe den „eindeutigen Erklärungswert dahingehend“, dass diese zeitgebundenen Baustellengemeinkosten in den genannten Positionen auszuweisen sind (es waren dafür auch keine anderen Positionen vorgesehen).

Zu den Argumenten des Bieters (dass das bei Malerarbeiten nicht üblich sei; dass sein Kalkulationsprogramm das nicht vorsehe; und dass die Ausschreibung nicht der ÖNORM B 2061 entspreche – hierzu merkte das Gericht an, dass das Beweisverfahren keine Anhaltspunkte für eine Normwidrigkeit ergeben hätte) verwies das Gericht darauf, dass der Bieter die Ausschreibung bei Bedenken dagegen rechtzeitig (also vor Angebotslegung) anfechten hätte müssen. Da er das nicht getan hat, wurde sie „bestandsfest“ und war dem weiteren Vergabeverfahren unverändert zugrunde zu legen.

Spekulative Preisgestaltung

Die Kosten wären vom Bieter weiters nicht nur ausschreibungswidrig (also nicht in die dafür vorgesehenen Positionen) kalkuliert worden, sondern es hätte sich auch um eine spekulative Preisgestaltung gehandelt: Durch die Umlagerungen in die Geschäftsgemeinkosten würden bei Veränderung der Menge der betroffenen Positionen die umgelagerten Kosten nicht berücksichtigt; dafür würden aber bei Veränderung anderer Positionen auch die in den Zuschlägen kalkulierten zeitgebundenen Baustellengemeinkosten berücksichtigt, auch wenn diese anderen Positionen keinen Zusammenhang mit den Baustellengemeinkosten hätten.

Außerdem wäre die Aufklärung des Bieters auch schon deshalb unzureichend (nämlich zu ungenau) gewesen, weil er nicht einmal offengelegt hat, in welcher Höhe die umgelagerten Kosten berücksichtigt worden wären (er hatte nur angegeben, dass die Geschäftsgemeinkosten „etwas höher“ angesetzt worden wären).

Daher wäre das Angebot zu Recht ausgeschieden worden, es lägen sogar zwei Ausscheidensgründe vor; neben dem vom Auftraggeber angeführten nämlich auch jener nach § 141 Abs. 1 Ziffer 7 BVergG 2018 (ausschreibungswidriges Angebot). ■