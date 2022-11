Der Werkunternehmer kann gemäß § 1170b ABGB vom Werkbesteller ab Vertragsabschluss für das noch ausstehende Entgelt eine Sicherstellung bis zur Höhe eines Fünftels (20 Prozent) des vereinbarten Entgelts, bei Verträgen, die innerhalb von drei Monaten zu erfüllen sind, aber bis zur Höhe von zwei Fünfteln (40 Prozent) des vereinbarten Entgelts verlangen. Der vertragliche Ausschluss dieser Bestimmung ist nicht möglich.

Gemäß § 1170b Abs. 2 ABGB sind Sicherstellungen binnen einer angemessenen vom Werkunternehmer festzusetzenden Frist zu leisten. Kommt der Werkbesteller dem Verlangen des Unternehmers auf Leistung einer Sicherstellung nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig nach, so kann der Unternehmer seine Leistung verweigern und unter Setzung einer angemessenen Nachfrist den Vertragsrücktritt erklären. Auf den Vertragsrücktritt sind in weiterer Folge die Grundsätze des § 1168 Abs. 2 ABGB anzuwenden. Bei Vertragsrücktritt gebührt dem Auftragnehmer daher das vereinbarte Entgelt; wobei er sich anrechnen lassen muss, was er infolge des Unterbleibens der Leistung erspart hat bzw. durch anderweitige Verwendung erworben hat. Im Zusammenhang mit der oben dargelegten Rechtslage stellen sich allerdings einige (bereits teilweise durch die Judikatur zu § 1170b ABGB beantwortete) Fragen: