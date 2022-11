Der Jahresabschluss

Wenn man beispielsweise von einem Auftrag ausgeht, werden davon in der GuV u. a. folgende Positionen erfasst:

Umsatzerlöse = Summe aller im vergangenen Geschäftsjahr abgerechneten Aufträge.

Materialeinsatz = Summe aller im vergangenen Geschäftsjahr getätigte Aufwendungen im Zusammenhang mit bezogenen Materialien und Leistungen (bspw. Ziegel auf Baustelle, Subfirmen).

Personalaufwand = Dienstnehmeraufwand (sämtliche Gehälter und Löhne des vergangenen Geschäftsjahres).

Sonstige betriebliche Aufwendungen = bspw. Mieten, Stromkosten, Versicherung etc.

Finanzergebnis = Erträge aus der Anlage von Geldern; Aufwendungen aus der Aufnahme von Fremdkapital.

Im Bau sind die Bestandsveränderungen der einzelnen unfertigen Baustellen – also jene, auf denen schon gearbeitet worden ist, die aber noch nicht übergeben wurden – ein wesentlicher Faktor. Diese Bestandsveränderungen neutralisieren den entsprechenden Aufwand, wodurch es bis zur Abrechnung in Nullsummenspiel ist. Das ist zugegebenermaßen ein etwas komplexeres Thema, jedoch ein für Baufirmen sehr wesentliches.

Was sich ergebnismäßig bei einer Baustelle (einem Projekt) abspielt, sehen Sie aber nicht im Jahresabschluss. Dazu bedarf es einer Kostenrechnung. Die Begriffe Mittelherkunft und Mittelverwendung (was habe ich investiert, wie finanziert) können ebenfalls im Zusammenhang mit der Gewinn- und Verlustrechnung verwendet werden. Investieren können wir bspw. in Mitarbeiterschulung, in Werbeaktionen etc. (= Mittelverwendung). Die Umsatzerlöse finanzieren uns – sie bringen Mittel auf (= Mittelherkunft).