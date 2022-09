Die Grenze des Subunternehmereinsatzes

Dieser vergaberechtliche Grundsatz ist weithin bekannt. Das Bundesvergabegesetz 2018 (BVergG 2018) enthält das Verbot, den gesamten Auftrag an Subunternehmer weiterzugeben. Ausgenommen davon sind bloße Lieferaufträge und die Weitergabe an verbundene Unternehmer.

Wenn man gesetzliche Bestimmungen so auszulegen versucht, dass sie eine mathematische Präzision in sich tragen, könnte man meinen, dass diese Bestimmung völlig klar ist: 100 Prozent des Auftrags dürfen nicht weitergegeben werden, jeder Anteil kleiner als 100 Prozent schon. Leider sind Gesetze nicht mathematisch präzise. Der folgende Fall, der vom Verwaltungsgerichtshof zu entscheiden war (VwGH 25.1.2022, Ro 2018/04/0017), zeigt dies wieder einmal.