Die Zulässigkeit von Value Engineering

Die österreichische und die europäische Welt

Wesentlich für das Verständnis von § 365 BVergG 2018 (der zwar teilweise eigene Worte verwendet, aber den EU-Vergaberichtlinien entnommen ist und auch sein muss) ist, die österreichische Bauwelt mit ihren Gewohnheiten nicht darauf zu übertragen, denn daraus können Missverständnisse entstehen.

Manche Zweifler sehen einen Unterschied zwischen Value Engineering und sonstigen Bauvertragsänderungen – die sehr häufig passieren, denn kaum ein Bauvertrag wird ohne jegliche Änderung des ­Leistungsumfangs abgewickelt – schon alleine darin, dass Leistungsabweichungen (also Leistungsänderungen oder Störungen der Leistungserbringung) schon seit Jahrzehnten in der ÖNorm B 2110 verankert sind, während Value Engineering relativ neu ist. Manche wiederum sehen ein Problem darin, dass die Initiative beim Value Engineering – im Unterschied zu Leistungsabweichungen – vom Auftragnehmer kommt. Beides allerdings ist dem Vergaberecht herzlich egal.

Die Systematik der ÖNorm B 2110 ist für das Vergaberecht irrelevant, ebenso wie die Häufigkeit der Anwendung einer Vertragsbestimmung. Es kommt für manche der Ausnahmetatbestände des § 365 BVergG 2018 zwar (auch) darauf an, was im Vertrag steht, aber dass bei uns Leistungsabweichungen – im Unterschied zu Value Engineering – als etwas "naturgegeben Notwendiges" angesehen werden, spielt keine Rolle. Wichtig ist, wie präzise der Vertrag beschreibt, wann es zu welchen Änderungen kommen kann.

Da sieht es bei vielen Störungen der Leistungserbringung aufgrund des "Automatismus" einer unvermeidbaren Vertragsänderung noch besser aus; aber Leistungsänderungen, deren Umfang im Wesentlichen nur vom „Leistungsziel“ (das in der ÖNorm B 2110 bloß mit einer Art Zirkelschluss auf die Vertragsinhalte beschrieben ist) begrenzt sind, kommen vergaberechtlich nicht wirklich besser weg als Value Engineering.

Und von wem die Initiative einer Änderung ­ausgeht, ist für keinen der sechs Ausnahmetatbestände des § 365 BVergG 2018 auch nur entfernt relevant.

Wer daher aus vergaberechtlichen Gründen Angst vor Value Engineering hat, dem müsste auch jede Leistungsänderung den Schlaf rauben.