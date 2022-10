Die Zuschlagsfrist

Die Angebotsbindungsfrist

Die §§ 131 Abs. 2 bzw. 297 Abs. 2 BVergG 2018 setzen die Angebotsbindungsfrist – also die Dauer, für die der Bieter zivilrechtlich an sein Angebot gebunden ist – mit der Zuschlagsfrist gleich. Der Bieter darf in diesem Zeitraum sein Angebot grundsätzlich weder zurückziehen noch verändern.

Diese Gleichsetzung bedeutet, dass bei einer nachträglichen Verlängerung der Zuschlagsfrist auch die Angebotsbindungsfrist mitverlängert wird.

Als Bieter sollte man in seinem Angebot diese Bindungsfrist nicht abändern, insbesondere nicht verkürzen, sonst droht das Ausscheiden des Angebots wegen Widerspruchs zur Ausschreibung (§§ 141 Abs. 1 Z 7 bzw. 302 Abs. 1 Z 5 BVergG 2018).