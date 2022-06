Adressaten von Hinweisen

In Betracht kommen drei Stellen, an die Hinweise erfolgen können: interne Stellen, externe Stellen oder die Öffentlichkeit.

Gemäß § 14 des Entwurfs sollen Hinweise "in erster Linie" intern erfolgen. An externe Stellen sollen sie nur dann erfolgen, wenn sie intern "nicht möglich, nicht zweckentsprechend oder nicht zumutbar" sind "oder sich als erfolglos oder aussichtslos erwiesen" haben.

Unter weiteren Voraussetzungen (z. B. dass ansonsten Beweismittel vernichtet werden könnten oder Vergeltungsmaßnahmen zu befürchten sind oder eine unmittelbare Gefährdung des öffentlichen Interesses besteht) ist der Schutz des Gesetzes auch bei Veröffentlichung von Hinweisen gegeben.