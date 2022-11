In seinem mit großer Spannung erwarteten Urteil vom 17. November 2022 (Rechtssache C-238/21 mit der Kurzbezeichnung „Porr“) hat der EuGH eine richtungsweisende Entscheidung im Bereich der Bauwirtschaft getroffen. Im konkreten Anlassfall wurde ein österreichischer Bauindustrie-Betrieb von Landwirten beauftragt, Bodenaushub zur Verbesserung von Anbauflächen zu liefern und einzubauen. Das gelieferte Material wurde chemisch analysiert und nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan in die höchste Qualitätsstufe (A1) eingestuft.

In weiterer Folge stellte sich die Frage, ob es sich beim gelieferten Material rechtlich um Abfall handelt oder nicht. Dies war insbesondere für den Anfall einer Altlastensanierungsabgabe (€ 9,20 je Tonne) von Bedeutung. Letztlich hat der EuGH diese Frage unter Hinweis auf die EU-Abfallrahmenrichtlinie verneint. Er begründete die Entscheidung unter anderem damit, dass die Nutzung von Bodenaushub als Baumaterial - sofern er strengen Qualitätsanforderungen genügt, die vom Mitgliedstaat festgelegt wurden - einen erheblichen Vorteil für die Umwelt aufweist, da dies zur Verringerung von Abfällen, zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zur Entwicklung der Kreislaufwirtschaft beiträgt. Neben den Aussagen zum Abfallende finden sich im Urteil des EuGH aber auch – für die Praxis wohl noch wichtigere - Ausführungen zur Einstufung von Materialien als Nebenprodukten, die niemals „Abfall“ im Rechtssinn werden.