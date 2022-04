Geschäftsgeheimnisse und Begründungspflicht

Auftraggeber sind allerdings auch mit einer gegenläufigen Pflicht konfrontiert: Sie müssen die Zuschlagsentscheidung – also die an alle Bieter zu versendende Entscheidung, wer den Zuschlag erhalten soll – entsprechend begründen. Das bedingt bei qualitativen Zuschlagskriterien fallweise auch, dass bestimmte Eigenschaften beziehungsweise Inhalte des erstgereihten Angebots angeführt werden.

Bereits bisher war auch nach österreichischer Judikatur die Rechtsauffassung so, dass der Auftraggeber diese gegenläufigen Ziele abzuwägen hat, also die Geschäftsgeheimnisse auch bei der Zuschlagsentscheidung nicht ignorieren darf. Weiters haben die österreichischen Vergabekontrollbehörden Anträge auf Akteneinsicht in Angebote von Konkurrenten grundsätzlich abgelehnt, soweit Geschäftsgeheimnisse betroffen sind.