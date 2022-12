Gewährleistungspflicht & Regressmöglichkeiten des Bauträgers

Ein Generalunternehmer errichtet im Auftrag eines Bauträgers ein Wohnhaus mit unzähligen Wohneinheiten inklusive Tiefgarage und Außenanlage. Bei der Übergabe des Generalunternehmers (GU) an den Bauträger werden keine Mängel erkannt. Der Bauträger verkauft die letzte Wohneinheit erst etliche Jahre nach Fertigstellung und Übergabe an einen Verbraucher. Dieser Käufer erkennt Schäden an Allgemeinflächen, die auf einem Ausführungsmangel, technischen Mangel oder einem Planungsfehler beruhen, da das Werk nicht dem (bei Errichtung gültigen) Stand der Technik entsprechend ausgeführt wurde.