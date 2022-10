Grundlegendes zur Markterkundung

Die Entscheidung

Das Verwaltungsgericht erklärte die Ausschreibung für nichtig, da die Informationen aus den Einzelgesprächen im Zuge der Markterkundung nicht vollständig offengelegt wurden und daher gegen Grundsätze des Vergabeverfahrens – insbesondere Bietergleichbehandlung und Transparenz – verstoßen wurde.

Der Auftraggeber wehrte sich gegen diese Entscheidung mittels Revision an den VwGH.

Der VwGH hielt zunächst fest, dass eine Markt­erkundung in Form einer Involvierung von Unternehmern durch Informationsfluss und Erörterung über mögliche künftige Ausschreibungsunterlagen grundsätzlich zulässig ist.

Aber: Aufgrund des Spannungsverhältnisses zwischen diesem vorgezogenen Informationsfluss und dem Gleichbehandlungsgrundsatz legte der VwGH strenge Maßstäbe an die vom Auftraggeber zu gewährleistende Transparenz an. Der Auftraggeber muss in der nachfolgenden Ausschreibung offenlegen, welche Informationen aus der Markterkundung in die Ausschreibung eingeflossen sind und woher diese Informationen stammen, damit die Bieter in der Lage sind zu beurteilen, ob die Gleichbehandlung gewahrt wurde.

Es reichte also nicht aus, dass der Auftraggeber bloß die Informationen aus der Markterkundung für die Ausschreibung verwertete und selbst beurteilte, was den Bietern über die Durchführung einer Markterkundung mitgeteilt wurde. Er hätte auch die Proto­kolle über die Gespräche mit Unternehmern aus der Markterkundung (zwar wohl nur anonymisiert, also nicht mit Namen der Unternehmer) offenlegen müssen.

Zu beachten ist dabei insbesondere, dass weder das Verwaltungsgericht noch der VwGH geprüft haben, ob es inhaltlich betrachtet tatsächlich zu einer Wettbewerbsverzerrung durch die Markterkundung kam. Die Tatsache, dass der Auftraggeber den Informationsfluss aus der Markterkundung nicht vollständig offenlegte und die Bieter eine etwaige Wettbewerbsverzerrung nicht selbst beurteilen konnten, reichte aus, dass die Ausschreibung wegen Verstoßes gegen die vergaberechtlichen Grundsätze für nichtig erklärt wurde.