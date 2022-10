Grundlagen

Wenn die Ausführung des Werks unterbleibt, gebührt dem Unternehmer gemäß § 1168 Abs. 1 ABGB trotzdem das vereinbarte Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, die aufseiten des Bestellers liegen, daran gehindert worden ist. Er muss sich jedoch anrechnen, was er infolge Unterbleibens der Arbeit erspart oder durch anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat.

Diese Regelung hat den Sinn, die wirtschaftliche Bedeutung des Geschäfts für den Unternehmer zu erhalten. Er ist daher berechtigt, den – nach Anrechnung des Ersparten oder anderweitig Erworbenen – eingeschränkten vertraglichen Werklohn zu fordern. Der Unternehmer muss die Anrechnung aber nicht von sich aus vornehmen, sondern der Besteller hat zu behaupten und zu beweisen, was sich der Unternehmer anrechnen lassen muss. Dies führt oft zu Beweisschwierigkeiten des Bestellers – wie soll er wissen oder beweisen, was der Unternehmer (nicht) verdient hat?

Auch wenn der Unternehmer den Einwand des Bestellers vorwegnimmt und von sich aus nur einen Teil des vereinbarten Werklohns einklagt, muss der Besteller behaupten und beweisen, dass sich der Unternehmer durch das Unterbleiben der Ausführung des Werks noch mehr erspart hat.

Bei Verträgen mit Konsumenten ist der Beweis für den abbestellenden Konsumenten erleichtert. Unterbleibt die Werksausführung bei einem Vertrag, bei dem der Besteller Verbraucher ist, hat der Werk­unternehmer gemäß § 27a KSchG dem Verbraucher die Gründe für eine fehlende Ersparnis oder einen fehlenden anderweitigen Erwerb mitzuteilen. In Bezug auf die Rechtsfolgen ist die Erfüllung der Informationspflicht gemäß § 27a KSchG Voraussetzung für den Eintritt der Fälligkeit des Anspruchs auf Werklohn.

Diese Nebenpflicht des Unternehmers bewirkt im Prozess für sich allein noch keine Beweislastverschiebung zulasten des Unternehmers. Verletzt der Unternehmer aber seine in § 27a KSchG festgelegte Verpflichtung, so muss er spätestens im Prozess auf eine entsprechende Behauptung des Verbrauchers hin substanziiert darlegen, aus welchen Gründen er am vereinbarten Entgelt festhalten will. Die Fälligstellung des eingeschränkten Werklohnanspruchs durch Informationserteilung seitens des Unternehmers kann auch erst im Rahmen des Werklohnprozesses erfolgen.