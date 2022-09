Leistungsverweigerungsrecht bei Rissgefahr im Beton

Grundlagen

Zur Durchsetzung seines Anspruchs auf Verbesserung verfügt der Auftraggeber, wenn er noch nicht bezahlt hat, über das Leistungsverweigerungsrecht nach § 1170 in Verbindung mit § 1052 ABGB. Er kann den restlichen Werklohn bis zur vollständigen Erfüllung durch den Auftragnehmer zurückbehalten. Die Fälligkeit des Werklohns tritt erst mit Mangelbehebung ein. Durch die Vereinbarung eines Haftungsrücklasses wird das Leistungsverweigerungsrecht in der Regel nicht eingeschränkt, sofern dies nicht die Vertragsauslegung im Einzelfall ergibt. Das Leistungsverweigerungsrecht ist in den Grenzen des § 879 ABGB vertraglich abdingbar.

Bei Vereinbarung der ÖNorm 2110 hat der Auftraggeber gemäß Punkt 10.4 das Recht, neben dem Haftungsrücklass das Entgelt bis zur Höhe des Dreifachen der voraussichtlichen Kosten einer Ersatzvornahme der Mängelbehebung zurückzuhalten, wenn die Leistung mit Mängeln übernommen wird. Der Auftragnehmer ist berechtigt, den Einbehalt durch ein unbares Sicherstellungsmittel abzulösen. Bei ABGBVerträgen gilt diese Einschränkung nicht. Die Grenze bildet hier das Schikaneverbot.

Die Berechtigung des Einwandes, der rechtliche Werklohn sei noch nicht fällig, setzt voraus, dass dem Auftraggeber ein Verbesserungsanspruch zusteht. Das Leistungsverweigerungsrecht des Auftraggebers wird unter anderem verneint, wenn eine Verbesserung nicht oder nicht mehr in Betracht kommt, etwa wenn der Auftraggeber den Auftragnehmer vom Mangel nicht verständigt und Maßnahmen setzt, die den Reparaturaufwand beträchtlich erhöhen.

Ein – für das Leistungsverweigerungsrecht erforderlicher – Anspruch auf Verbesserung besteht auch dann nicht, wenn die Verbesserung für den Auftragnehmer mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden wäre (§ 932 Abs. 4 ABGB). Dabei ist nicht allein die Höhe der Behebungskosten entscheidend, sondern die Wichtigkeit der Behebung des Mangels, die nach den Umständen des Einzelfalls im Rahmen einer Interessenabwägung zu beurteilen ist.