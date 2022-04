Nachteilsabgeltung bei Abbestellung durch Verbraucher

Grundlagen der Nachteilsabgeltung

Nach dem Gesetz gebührt dem AN die vereinbarte Vergütung, auch wenn die Werkerstellung unterbleibt, sofern das Unterbleiben auf Umstände aus der Sphäre des AG zurückzuführen ist und der AN leistungsbereit war (§ 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB). Eine Abbestellung des Werks durch den AG vor Fertigstellung – etwa, weil dieser für Teilleistungen ein günstigeres Angebot bekommen hat – ist ein solcher der Sphäre des AG zurechenbarer Umstand.

Der Vergütungsanspruch des AN ist jedoch insofern beschränkt, als sich dieser anrechnen lassen muss, was er sich infolge Unterbleibens der Arbeit erspart oder durch anderweitige Verwendung erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. Beim Bauvertrag mit Unternehmern trägt die Behauptungs- und Beweislast für Ersparnisse oder anderweitige Erwerbe der AG; es ist Sache des AG, konkrete Behauptungen darüber aufzustellen und diese zu beweisen. Demgegenüber gilt bei Bauverträgen mit Verbrauchern, dass der AN die Gründe mitzuteilen hat, warum allenfalls kein Abzug gerechtfertigt wäre (§ 27a KSchG); es ist also Sache des AN, konkrete Behauptungen für einen unterbliebenen Abzug anzuführen.