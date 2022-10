"Pay when paid" in Subunternehmerverträgen

Zulässigkeit der Überwälzungsklausel

Wie alle vertraglichen Bestimmungen unterliegt auch die Überwälzungsklausel der Geltungskontrolle nach zivilrechtlichen Grundsätzen. Zu beachten ist insbesondere, dass Bestimmungen in AGB und Vertragsformblättern, welche sowohl nachteilig als auch ungewöhnlich sind, unzulässig sind, wenn nicht gesondert auf sie hingewiesen wird (§ 864a ABGB). Der OGH bejaht aber grundsätzlich die Zulässigkeit einer individualvertraglich vereinbarten Überwälzungsklausel. Unzulässig ist aber eine dahingehende Auslegung, dass der AN überhaupt nichts tun müsste, um den Subunternehmer entlohnen zu können. Ihn trifft vielmehr die vertragliche Nebenpflicht, zur Wahrung der Rechte und Interessen des Subunternehmens die Werklohnforderung beim AG ohne unnötigen Verzug zu betreiben und alle zur Einbringlichmachung gebotenen Schritte zu unternehmen, wie dies ein vernünftiger Geschäftsmann in seinen eigenen Angelegenheiten tut. Den AN treffen also einem Treuhandverhältnis nahekommende Pflichten in der Eintreibung des Werklohns.

Überdies darf sich das Einbringlichkeitsrisiko nur auf den der Werkleistung des Subunternehmers entsprechenden Anteil erstrecken, nicht aber beide Parteien im Verhältnis der von ihnen wirtschaftlich dem AG erbrachten Werkleistungen treffen. Der Subunternehmer muss also nur für die Einbringlichkeit des auf seinen Leistungsteil entfallenden Werklohns einstehen, nicht aber für die Einbringlichkeit des auf Leistungsteile anderer Subunternehmer oder des AN selbst entfallenden Werklohns. Das bedeutet insbesondere, dass dem Subunternehmer Einbehalte des AG wegen Mängeln, die nicht Leistungen des Subunternehmers betreffen, nicht weitergegeben werden dürfen. Im Einzelfall können sich komplexe Abgrenzungsfragen stellen, wenn der Grund für die eingeschränkte Zahlung des AG unklar ist oder Leistungen unterschiedlicher Subunternehmer und Eigenleistungen des AN stark ineinandergreifen.