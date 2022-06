Wird ein entgeltlicher Vertrag von einem Teil entweder nicht zur gehörigen Zeit, am gehörigen Ort oder auf die bedungene Weise erfüllt, befindet sich dieser Vertragsteil in Verzug. Beim Architektenvertrag ist die Genehmigungsfähigkeit der Planung wohl bedungene Eigenschaft der Leistung.

Bei Verzug ist der andere (vertragstreue) Teil berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist zur Nachholung den Vertragsrücktritt zu erklären (§ 918 Abs. 1 ABGB). Dieses Recht steht auch bei einem in der Verweigerung der Zuhaltung von vereinbarten wesentlichen Vertragsbedingungen gelegenen Vertragsbruch zu, wenn dieser mit einer schweren Erschütterung des Vertrauens in den Vertragspartner einhergeht.

Die Angemessenheit der Frist bestimmt sich nach den Umständen des Einzelfalls, wobei auf die Interessen beider Vertragspartner Bedacht zu nehmen ist; anstelle einer zu kurzen Frist tritt allenfalls eine längere Frist. Der Rücktritt wird erst nach Ablauf der angemessenen Nachfrist wirksam. Von der Nachfristsetzung kann abgesehen werden, wenn der Schuldner offensichtlich nicht in der Lage ist, die Leistung nachzuholen oder sich (ernsthaft und endgültig) weigert, die Leistung vertragskonform zu erbringen.