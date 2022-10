Rechtsschutz als Hürdenlauf: Die Antragslegitimation

Im Artikel der vorigen Ausgabe an dieser Stelle wurde über die Hürden des Rechtsschutzes berichtet. Es ging um die Anfechtung von Vergabeverfahren ohne vor­herige Bekanntmachung, also wenn der Antrag­steller – mangels Bekanntmachung – keinen Einblick in die Inhalte der Vergabe hat.

Eine aktuelle Entscheidung des Verwaltungs­gerichtshofs (VwGH 7.6.2022, Ra 2021/04/0014) zeigt ein weiteres Problem in diesem Zusammenhang auf, nämlich: Wann ist ein Unternehmer überhaupt zu einer solchen Anfechtung berechtigt (also antragslegitimiert). Konkret ging es darum, dass strittig war, ob der Antragsteller damals – also zum Zeitpunkt des angefochtenen Vergabeverfahrens – die erforderliche gewerberechtliche Befugnis gehabt hat. Daraus ergibt sich die Frage, ob jemand, der die Befugnis nicht hatte, überhaupt antragslegitimiert sein kann, weil er mangels Eignung ohnehin keine Chance auf Auftragserteilung gehabt hätte.

Der VwGH sah diese Frage differenziert: