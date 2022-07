Schadenersatz und Herausgabe von Ausschreibungsunterlagen

Die OGH-Begründung

Ein derartiger Schadenersatzanspruch besteht nicht, und zwar weder aufgrund der vergaberechtlichen Sondervorschriften für Schadenersatz noch aufgrund der allgemeinen Bestimmungen des ABGB. Ein reines Informationsinteresse ist ebenso wie sonstige Nachteile durch den Verlust der Chance an der Teilnahme an einem Vergabeverfahren nicht geschützt. Es handelt sich um kein "selbstständiges Rechtsgut mit einem Verkehrswert"; mit anderen Worten: ­Solche Nachteile können schadenersatzrechtlich nicht in einem bestimmten Geldwert ausgedrückt werden, der ersatzfähig wäre.

Auch zeitlich betrachtet bestehen derartige Ansprüche nach dem OGH nicht. Im rechtsgeschäftlichen Verkehr können Ansprüche zwar auch vor einem Vertragsabschluss entstehen (vorvertragliche Schadenersatzansprüche oder "culpa in contrahendo" genannt), aber es muss zumindest ein entsprechender rechtsgeschäftlicher Kontakt entstanden sein. Im gegenständlichen Fall war aber ein solcher Kontakt gar nicht entstanden, weil sich der Unternehmer in keiner Weise am Vergabeverfahren beteiligt hatte.

Auch ein Recht des Unternehmers auf Herausgabe der Ausschreibungsunterlagen zum bereits beendeten Vergabeverfahren wurde vom OGH abgelehnt. Nach den vergaberechtlichen Vorschriften muss die Verfügbarkeit von (elektronischen) Ausschreibungsunterlagen zumindest bis zum Ablauf der Teilnahmeantrags- bzw. Angebotsfrist gewährleistet sein, aber nicht darüber hinaus. Es ist zwar nicht verboten, dass der Auftraggeber die Unterlagen auch danach noch zur Verfügung stellt, aber er ist nicht dazu verpflichtet. Dies ergibt sich auch aus dem gesetzlichen Zweck der Verfügbarkeit von Ausschreibungsunter­lagen (also der Möglichkeit, einen Teilnahmeantrag zu stellen oder ein Angebot zu legen).

Der Unternehmer argumentierte auch mit dem englischen Wortlaut der EU-Vergaberichtlinie 2014/ 24/EU, nach der einem Unternehmer "un­re­stricted […] access" (in der deutschen Fassung: "uneingeschränkter […] Zugang") zu den Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung stehen muss. Der OGH entschied aber, dass "unrestricted" nicht im Sinne eines zeitlich unbeschränkten Zugangs zu verstehen ist, sondern nur, dass die Abrufbarkeit von Ausschreibungsunterlagen durch keine (technischen) Zugangsmodalitäten beschränkt werden darf.

Auch das Argument, dass sich aus dem EU-recht­lichen Effektivitätsgrundsatz – die vergaberechtlichen Vorschriften müssen Unternehmern einen effektiven Rechtsschutz ermöglichen – solche Ansprüche ergeben würden, verwarf der OGH.