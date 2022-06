Sensitivitätsanalyse und Kostendeckung

Schlussfolgerungen

Aus diesem Fall lässt sich zunächst ableiten, dass eine bloße Sensitivitätsanalyse keine ausreichende "vertiefte Angebotsprüfung" darstellt. Wenn der Auftraggeber Zweifel an der Preisangemessenheit hat (oder haben muss, wie in diesem Fall aufgrund des massiven Preisunterschieds der Angebote), muss er dies in einem sogenannten kontradiktorischen Verfahren überprüfen, also den Bieter mit den Zweifeln konfrontieren und dessen Erklärung über seine Kalkulation einholen. Eine rechnerische Analyse, ob es bei bestimmten Mengenverschiebungen zu einem Bietersturz kommen kann, bietet keinen Anhaltspunkt für die zentrale Frage, nämlich die, ob die Preise betriebswirtschaftlich plausibel kalkuliert wurden.

Weiters hat der VwGH – wieder einmal – festgehalten, dass die Frage der Kostendeckung zwar relevant ist, aber nicht allein ausschlaggebend. Es ist daher nicht von vornherein ausgeschlossen, dass im Einzelfall – unter den besonderen Umständen, denen der konkrete Bieter unterliegt – nicht kostendeckende Preise betriebswirtschaftlich plausibel sein können.

Unter den im BVergG 2018 bei der vertieften Angebotsprüfung aufgezählten Prüfkriterien befindet sich nur ein Umstand, der zwingend zum Ausscheiden des Angebots führen muss, nämlich wenn die in Österreich geltenden arbeits-, sozial- und umweltrechtlichen Bestimmungen (darunter fallen auch die Kollektivverträge) nicht eingehalten werden (siehe § 138 Abs. 5 dritter Satz – im Sektorenbereich § 301 Abs. 3 dritter Satz – BVergG 2018).