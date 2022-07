Das Bauarbeitenkoordinationsgesetz (i. d. F. BauKG) soll Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer auf Baustellen gewährleisten. Die Verpflichtungen nach dem BauKG werden grundsätzlich dem Bauherrn auferlegt, der die erforderlichen Sicherheits- und Koordinationsmaßnahmen durchzuführen bzw. zu veranlassen hat.

Dem Bauherrn steht es jedoch frei, einen oder mehrere Projektleiter zu beauftragen (Projektleiter, Subprojektleiter etc.). Ist ein Projektleiter eingesetzt, kann der Bauherr gewisse Pflichten nach dem BauKG (§ 3, § 4 Abs. 1, § 6, § 7 und § 8) dem Projektleiter mit dessen Zustimmung übertragen. Erfasste und übertragbare Pflichten sind die Bestellung von Koordinatoren für Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie die Verpflichtung, allgemeine Grundsätze der Gefahrenverhütung in der Vorbereitungsphase einzuhalten, die Verpflichtung, die Vorankündigung zu erstellen, einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu erstellen sowie die Unterlagen für spätere Arbeiten am Bauwerk zu erstellen. Durch die Pflichtenübertragung auf einen Projektleiter kann sich der Bauherr für sämtliche oder auch nur für einzelne Pflichten ganz oder teilweise von seiner Haftung befreien. An seiner statt haftet dann der Projektleiter. Während für die Bestellung von Koordinatoren für Sicherheit und Gesundheitsschutz nach § 3 Abs. 6 BauKG Schriftlichkeit gefordert ist, sieht § 9 Abs. 1 BauKG für die Übertragung der Bauherrenpflichten grundsätzlich keine besondere Form vor.